На английском ТВ разобрали скандальный матч российской ПФЛ

Лондон, , 12:43 — REGNUM Скандальный момент в матче второго дивизиона чемпионата России по футболу разобрали на английском телевидении. Об этом 14 октября сообщает «Спорт-экспресс».

Эпизод с двумя неназначенными пенальти в матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком» показали в передаче «Кис и Грэй» на телеканале BeIN Sports.

Журналист Ричард Кис и экс-футболист сборной Шотландии Энди Грэй во время своей передачи пришли к выводу, что судья должен был назначить пенальти в обоих спорных эпизодах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе матча ПФЛ между «Торпедо» и «Текстильщиком» произошёл скандал. Главный арбитр матча Пётр Мирошниченко в двух эпизодах не назначил пенальти. Комментатор матча Владимир Никольский после этого отказался комментировать матч, назвав произошедшее «позором российского футбола».

Мирошниченко не назначил пенальти сначала после нарушения со стороны вратаря «Текстильщика», а потом после того, как мяч попал в руку футболисту гостей.

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