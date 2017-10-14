Защитник «Ак Барса» Абросимов толкнул арбитра в матче с «Локомотивом»

Ярославль, , 10:27 — REGNUM Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов толкнул арбитра во время мачта КХЛ против ярославского «Локомотива».

В конце третьего периода Абросимов нарушил правила против защитника «Локомотива» Рушана Рафикова. За это он получил пятиминутный штраф и большой дисциплинарный штраф до конца матча.

После этого возникла потасовка, в которой Абросимов начал выяснять отношения с нападающим «Локомотива» Даниилом Апальковым. Во время этого эпизода он толкнул линейного арбитра и получил ещё один дисциплинарный штраф.

Матч завершился со счётом 6:2 в пользу «Локомотива». В составе «железнодорожников» шайбы забросили Даниил Апальков, Александр Полунин, Егор Коршков, оформивший дубль, Дмитрий Лунгин и Якуб Накладал. У казанцев отличились Андрей Марков и Михаил Глухов.

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