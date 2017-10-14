«Лион» победил «Монако» благодаря голу на пятой добавленной минуте

Париж, , 10:06 — REGNUM «Лион» на своём поле одержал победу над «Монако» в матче девятого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев счёт открыл нападающий Мариано на 11-й минуте встречи. На 17-й минуте полузащитник «Монако» Маркуш Лопеш счёт сравнял.

На 23-й минуте полузащитник «Лиона» Набиль Фекир снова вывел свою команду вперёд. На 32-й минуте игрок монегасков Адама Траоре сравнял счёт.

В концовке матча «Лион» сумел вырвать победу. На пятой добавленной к основному времени матча минуте Набиль Фекир оформил дубль.

Таким образом, «Марсель» набрал 16 очков и вышел на третье место в чемпионате Франции. Действующий чемпион «Монако» с 19 очками занимает второе место.

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