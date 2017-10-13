В России меняется «тренерское» законодательство

Москва, , 14:39 — REGNUM Законопроект, наделяющий Минспорта правом устанавливать порядок и критерии присвоения квалификационных категорий тренеров, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября

Предлагается ввести три квалификационные категории тренеров: высшая, первая и вторая.

Порядок и критерии присвоения квалификационных категорий тренерам будут утверждаться федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Те же органы будут присваивать тренерам первую и вторую квалификационные категории. Полномочия по присвоению второй квалификационной категории передана физкультурно-спортивными организациями.

Депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») считает, что без проекта положения Минспорта готовить законопроект ко второму чтению нельзя.

«Мы должны получить ответы: как отражена специфика отдельных видов спорта, как они (категории) будут соответствовать международным стандартам и какие учреждения будут отвечать за подготовку тренеров», — перечислил он.