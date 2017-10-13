Организаторы тура кубка ЧМ-2018 в Калининграде: «Давок мы не ожидаем»

Калининград, , 13:01 — REGNUM Организаторы тура кубка ЧМ-2018, прибывшие сегодня, 13 октября, в самый западный регион России прогнозируют, что давок при просмотре главного футбольного трофея планеты не будет.

«Интерес к кубку большой, — рассказал журналистам руководитель проекта по внешним связям и коммуникациям проекта системы «Кока-Кола в России» по подготовке к ЧМ-2018 Олег Пилецкий. — Да, ажиотаж есть, были очереди в других городах. Но давок мы не ожидаем, все организованно и культурно».

Кубок прибыл в Калининград спецрейсом из Ярославля. С 14 по 15 октября спортивный трофей будет экспонироваться в шатре на площади Победы в Калининграде. Следующий город тура — Тула.

После торжественной церемонии вице-премьер Калининградского правительства Александр Рольбинов философски заметил, что «повторно мы этого торжественного момента, может, уже и не увидим».

«Очень приятно осознавать себя частью этого великого события, ведь вряд ли кубок еще приедет в Россию и Калининград», — сказал региональный чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что Калининград вошёл в число 11-ти городов-организаторов матчей ЧМ-2018. Согласно расписанию, в Калининграде пройдёт четыре встречи групповых этапов — 16, 22, 25 и 28 июня 2018 года.