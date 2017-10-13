Месси может перейти в «Манчестер Сити» после окончания сезона

Барселона, Испания, , 11:54 — REGNUM Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может покинуть каталонский клуб после окончания сезона 2017/18. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, о своём желании покинуть «Барселону» и перейти в «Манчестер Сити» Месси рассказал партнёрам по сборной Аргентины.

Действующий контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до лета 2018 года. При этом руководство «сине-гранатовых» не может договориться с аргентинцем о его продлении.

Сообщается также, что Месси сомневается в том, что должен остаться в клубе. Он задумался о том, чтобы сменить клуб после продажи Неймара в «ПСЖ» и назначения на пост главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Кроме того, к такому решению Месси подтолкнула политическая ситуация в Каталонии, связанная с референдумом о независимости региона от Испании.

Отмечается, что если Месси перейдёт в «Манчестер Сити» летом 2018 года, то он достанется английскому клубу бесплатно из-за истекшего контракта с «Барселоной».

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