В Петербурге ищут, чем занять фанатов ЧМ-2018 между матчами

Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Болельщикам Кубка Конфедераций 2017 года, которые приезжали на матчи в Петербург, нечем было занять свое дневное время, они были плохо осведомлены о том, что может им предложить город как туристам, и не могли спланировать свое свободное время. Эту недоработку власти Петербурга намерены исправить в ходе подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила заместитель главы комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия в ходе деловой программы туристического форума INWETEX-2017.

Петербургские чиновники признали, что в 2017 году продвижение мероприятий от самих организаторов, необходимое для планирования времени пребывания туристов в Санкт-Петербурге, было недостаточным.

По словам Гвичия, обычно принято считать футбольных фанатов нетипичными туристами. Однако в Петербурге этот подход показывает свою ошибочность.

«Опыт Кубка Конфедераций показал, что большинство болельщиков посещает музеи, театры, а также потрясающие пригороды Петербурга. Конкретно созданные продукты под мероприятия FIFA-17 и FIFA-18, — например «Футбольный маршрут», футбольные выставки и мероприятия, — не так интересны, как уникальные маршруты и продукты, связанные с возможностью передвижения в дневное время, существующие сегодня в Петербурге. Мы стали создавать новые интересные для фанатов футбола маршруты: такие как экскурсии по крышам, «Театральный квартал» и тому подобные продукты», — рассказала Нана Гвичия.

В ходе дискуссии на туристическом форуме президент Клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES Эдуард Латыпов подробно рассказал об исследовании аудитории, которая посетит матчи Чемпионата мира в России в 2018 году.

Как выяснилось, болельщиков можно распределить на три группы. Первая группа составит около 20% — это традиционные туристы-болельщики, или семейные, совмещающие возможность провести экскурсионный тур с футболом. Среднее пребывание этой группы — 8−12 дней.

Вторая группа — 40−50% — это болельщики, всегда следующие за своей любимой командой. Среднее пребывание этой группы — 10−20 дней. В составе этой группы как неорганизованные болельщики эконом-класса, так и организованные фанаты, прибывающие через туроператоров и включающие в свои планы небольшую экскурсионную программу. Именно организованные болельщики являются самым желаемым контингентом с точки зрения безопасности, отмечают специалисты.

Третью группу, около 40%, составляют корпоративные болельщики или представители бизнес-класса, которые приезжают в среднем 3−5 дней. Они пользуются услугами крупных туроператоров и специализированных агентств. Для них, прежде всего, важен комфорт и безопасность своего визита.

«На дискуссии было отмечено, что от того, как будут информированы болельщики и как будет организован их приезд в Россию, во многом зависит степень безопасности», — отмечают в петербургском комитете по развитию туризма.

На встрече в Петербурге также обсудили совместное продвижение и маркетинг туристских продуктов российских городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 года. По окончании делового мероприятия был подписан меморандум о формировании координационного Союза Visit Russia и сотрудничестве по реализации Программы продвижения Чемпионата мира.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает необходимым как минимум вдвое — до 15 млн человек — увеличить количество иностранных туристов, прибывающих в Петербург. Туризм объявлен одним из приоритетных направлений городской экономики.

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