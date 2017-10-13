Обвинённый в коррупции тренер может возглавить сборную Шотландии

Эдинбург, Великобритания, , 11:09 — REGNUM Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Сэм Эллардайс может возглавить команду Шотландии. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, Эллардайс претендует на должность главного тренера национальной команды Шотландии. Этот пост оказался вакантным после отставки предыдущего наставника Гордона Страчана.

Шотландцы заняли третье место в отборочной группе чемпионата мира 2018 года и не вышли на мундиаль. Основным претендентом на должность главного тренера сборной Шотландии считается Дэвид Мойес, возглавлявший до лета 2017 года «Сандерленд».

Напомним, в сентябре 2016 года 62-летний Эллардайс со скандалом покинул сборную Англии. Он был уволен из-за подозрений в коррупции.

Специалист фигурировал в расследовании издания The Telegraph в качестве потенциального получателя взятки. Журналисты позвонили Эллардайсу, представившись бизнесменами. В ходе беседы тот согласился использовать своё положение и предложил свою помощь в обходе трансферных правил.

Как сообщало ИА REGNUM, Эллардайс собирается подать в суд на Футбольную ассоциацию Англии и намерен оспорить своё увольнение с поста главного тренера сборной.

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