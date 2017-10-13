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«Йокерит» одержал 13-ю победу подряд в КХЛ

Спорт

«Йокерит» победил «Ладу» — 4:0

Тольятти, Самарская область, 13 октября 2017, 09:15 — REGNUM  Финский «Йокерит» одержал разгромную победу в гостях над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

«Йокерит» забил две шайбы уже в первом периоде. Отличились Мэтью Гилрой и Олли Палола.

Во втором и третьем периоде финская команда забросила ещё по одной шайбе. Голы на свой счёт записали Брайан О’Нилл, забивший в меньшинстве, и Хенри Иконен.

Эта победа стала для «Йокерита» 13-й подряд в регулярном чемпионате КХЛ. На сегодняшний день команда занимает второе место в общей турнирной таблице, в её активе 44 очка после 17 матчей.

«Лада» (Тольятти) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

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