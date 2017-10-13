Президент «ПСЖ» подозревается в коррупции

Берн, , 07:53 — REGNUM В отношении президента французского футбольного клуба «ПСЖ» Нассера Аль-Хелафи открыто уголовное дело в Швейцарии. Об этом говорится на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии.

Аль-Хелафи подозревается в коррупции при покупке прав на трансляцию матчей чемпионатов мира 2018, 2022, 2026 и 2030 годов компанией BeIN Media Group, руководителем которой он является.

Отмечается, что Аль-Хелафи дал взятку бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке. При этом Вальке был допрошен, а его недвижимость подверглась обыску.

В сентябре 2016 года Вальке был отстранён от выполнения обязанностей генсекретаря ФИФА в связи с тем, что его подозревали в махинациях при продаже билетов на матчи чемпионата мира 2014 года.

Напомним, в 2015 году от исполнения обязанностей были отстранены президент ФИФА Йозеф Блаттер и президента УЕФА Мишель Платини.

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