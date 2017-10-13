Бывший спортивный директор ЦСКА будет работать со Слуцким в «Халле»

Халл, Великобритания, , 07:25 — REGNUM Бывший спортивный директор московского ЦСКА Олег Яровинский будет работать вместе с Леонидом Слуцким в английском клубе «Халл Сити». Об этом сообщается на сайте клуба.

Яровинский назначен главой спортивной стратегии «Халл Сити». Отмечается, что он должен был перейти в английский клуб ещё летом вместе со Слуцким, однако этот переход задержался.

Ранее Слуцкий и Яровинский работали вместе в московском ЦСКА. Слуцкий являлся главным тренером «армейцев» с 2009 по 2016 год. А Яровинский с 2014 по 2017 год занимал в клубе различные должности, в том числе был спортивным директором.

«У него невероятный опыт, и он провел последние четыре сезона, работая с ЦСКА. Надеюсь, что здесь мы сможем наслаждаться успехом», — прокомментировал Слуцкий назначение Яровинского.

Напомним, «Халл Сити» выступает в Чемпионшипе — втором по значимости дивизионе чемпионата Англии. На сегодняшний день команда занимает 17-е место в турнирной таблице после 11 туров, в её активе 12 очков.

Читайте ранее в этом сюжете: Леонид Слуцкий назван тренером недели в Чемпионшипе

Читайте развитие сюжета: «Халл Сити» уступил на своём поле «Престону» в матче Чемпионшипа