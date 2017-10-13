ЦСКА победил «Милан» на старте нового сезона Евролиги

Москва, , 06:39 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над итальянским «Миланом» в стартовом матче нового сезона баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 93:84.

Начало матча сложилось для ЦСКА неудачно. «Армейцы» проиграли первую четверть с разницей «-14». Однако в дальнейшем им удалось переломить ход встречи.

На большой перерыв команды уходили при преимуществе гостей в 10 очков. А после третьей четверти ЦСКА уже вышел вперёд с разницей «+1».

В заключительном отрезке игры команда Димитриса Итудиса оторвалась ещё на восемь очков и завершила матч победой.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Кори Хиггинс, набравший 21 очко. Дабл-дабл на счету Уилла Клайберна — 15 очков и 12 подборов. При этом Клайберн провёл на площадке более 37 минут.

В составе «Милана» самым активным стал Эндрю Гуллок, набравший 17 очков.

Баскетбол. Евролига 2017/18. Первый тур.

ЦСКА (Россия) — «Милан» (Италия) — 93:84 (16:30, 22:18, 27:16, 28:20)