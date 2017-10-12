На Украине фанаты «Днепра» избили президента «Днепра-1»

Днепропетровск, Украина, , 07:35 — REGNUM Фанаты украинского футбольного клуба «Днепр» избили президента клуба «Днепр-1» Юрия Березу во время матча 16-го тура третьего дивизиона чемпионата Украины. Об этом 11 октября сообщает Football.ua.

Перед матчем фанаты «Днепра» вывесили баннер со словами «Мы сломаем вам березу и развалим ваш причал».

В перерыве матча ультрас «Днепра» ворвались на сектор фанатов соперника и завязали драку. В ходе столкновений несколько ударов получил Береза. Кроме того, у болельщиков «Днепра-1» отобрали баннер и барабан, которые были сожжены.

Отметим, что Юрий Береза, являющийся депутатом Верховной Рады Украины, и футболист Роман Зозуля создали клуб «Днепр-1» летом 2017 года, который стал выступать в третьем дивизионе чемпионата Украины.

Клуб «Днепр» из-за финансовых проблем опустился в третий дивизион в 2017 году.

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