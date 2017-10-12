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Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Питтсбурга»

Спорт

«Вашингтон» проиграл «Питтбургу» со счётом 2:3

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Питтсбурга»
Иллюстрация: Nhl.com
«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтбург Пингвинз» 2:3

Вашингтон, 12 октября 2017, 06:53 — REGNUM  «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в домашнем матче действующему обладателю Кубка Стэнли «Питтбург Пингвинз». Встреча завершилась со счётом 2:3.

«Питтбург» вышел вперёд в начале первого периода. Шайбу забросил защитник Крис Летанг.

Во втором периоде форвард Патрик Хернквист удвоил преимущество «Пингвинз». Однако «Вашингтону» удалось отыграть одну шайбу усилиями защитника Кристиана Юуса.

В третьем отрезке матча нападающий «Пингвинз» Конор Шири восстановил разрыв в счёте в две шайбы. А форвард хозяев Александр Овечкин отыграл одну шайбу.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Питтбург Пингвинз» (Питтбург) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

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