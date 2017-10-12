Серия прервалась: СКА потерпел первое поражение в сезоне

Санкт-Петербург, 12 октября 2017, 06:37 — REGNUM Санкт-петербургский СКА проиграл в домашнем матче клубу «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
СКА вышел вперёд в начале первого периода благодаря шайбе нападающего Сергея Плотникова.
Во втором периоде команде Сочи удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Шайбы забросили защитник Илья Хохлов и нападающий Евгений Лапенков.
В третьем отрезке матча защитник СКА Вячеслав Войнов сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм.
На 20-й секунде дополнительного времени нападающий «Сочи» Шон Коллинз принёс своей команде победу.
Таким образом, СКА потерпел первое поражение в сезоне 2017/18 и прервал свою победную серию из 20 матчей.
СКА (Санкт-Петербург) — ХК «Сочи» (Сочи) — 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
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