Франция и Германия проведут товарищеский футбольный матч в Кёльне

Париж, , 19:16 — REGNUM Сборные Германии и Франции по футболу проведут товарищеский матч 14 ноября в Кельне, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

Предварительная договорённость о матча уже была достигнута ранее, но окончательно встреча была подтверждена после того, как обе национальных сборных напрямую прошли в финальную часть чемпионата мира-2018.

Напомним, что по итогам группового этапа отборочного цикла немцы стали лидерами в группе C, а французы заняли первое место в группе A.

Отметим, что в последний раз две команды встречались 13 ноября 2015 года на парижском стадионе «Стад де Франс», когда во французской столице произошли теракты.