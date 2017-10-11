«Гол-призрак» помог сборной Панамы выйти на ЧМ-2018

Панама, , 08:27 — REGNUM Сборная Панамы впервые в истории вышла на чемпионат мира. В заключительном матче отборочного цикла она победила команду Коста-Рики.

Встреча, прошедшая в столице Панамы, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В первом тайме сборная Коста-Рики вышла вперёд. На 36-й минуте отличился полузащитник Хоан Венегас.

На 53-й минуте форвард сборной Панамы Габриэль Торрес сравнял счёт. На повторе было видно, что мяч не пересёк линию ворот, однако главный арбитр встречи засчитал гол.

На 88-й минуте защитник хозяев Роман Торрес вывел свою команду вперёд, установив окончательный счёт.

Таким образом, сборная Панамы впервые в истории вышла на чемпионат мира. Она заняла третье место в североамериканской отборочной зоне, набрав 13 очков.

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