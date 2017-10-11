Российские студенты стали победителями чемпионата мира по рафтингу

Токио, , 08:21 — REGNUM Студенты Горно-Алтайского государственного университета (ГАГУ) стали победителями чемпионата и первенства мира по рафтингу, сообщается на официальном сайте вуза.

Соревнования проходили с 3 по 9 октября в японском городе Миёси. Сборную России на чемпионате представляли студенты ГАГУ в составе двух команд: мужчины — основная группа и юниоры до 23 лет.

По итогам соревнований юниорская команда стала победителем общего зачета, обойдя команды Новой Зеландии, Аргентины, Чехии и Японии. Всего в соревнованиях участвовали представители 10 стран. Российские юниоры стали победителями в спринте, слаломе, длинной горке, в параллельном спринте заняли 3 место.

По итогам соревнований в основной группе, где за победу боролись 17 сборных команд, российские студенты заняли лишь седьмое место. В отдельных дисциплинах: спринт и параллельный спринт — 9 место, слалом — 10 место, длинная горка — 7 место.

Напомним, рафтинг — спортивный сплав по горным рекам на 6-, 4‑ и 2 — местных надувных судах. Чемпионаты мира по рафтингу проводятся ежегодно с 1998 года.

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