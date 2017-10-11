Сборная Чили проиграла Бразилии и не вышла на ЧМ-2018

Сан-Паулу, Бразилия, , 08:01 — REGNUM Сборная Чили проиграла команде Бразилии и не вышла на чемпионат мира 2018 года. Встреча, прошедшая в Сан-Паулу, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Бразильцы забили три гола во втором тайме. На 55-й минуте Паулиньо открыл счёт, добив мяч в сетку после удара Дани Алвеса со штрафного.

На 57-й минуте форвард бразильцев Габриэл Жезус удвоил преимущество своей команды, забив в пустые ворота после передачи Неймара.

На третьей добавленной к основному времени минуте Габриэл Жезус офомил хет-трик, установив окончательный счёт в матче.

Таким образом, сборная Чили, в активе которой осталось 26 очков опустилась на шестое место в южноамериканской отборочной зоне и не вышла на чемпионат мира.

На мундиаль от Южной Америки напрямую квалифицировались сборные Бразилии, Уругвая Аргентины и Колумбии. Команда Перу, занявшая пятое место, сыграет в стыковых матчах со сборной Новой Зеландии.

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