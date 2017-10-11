Сборная Аргентины вышла ЧМ-2018 благодаря хет-трику Месси

Кито, , 07:35 — REGNUM Сборная Аргентины одержала победу над командой Эквадора в заключительном матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Встреча, прошедшая в столице Эквадора, завершилась со счётом 3:1 в пользу аргентинцев.

Хозяева открыли счёт уже на первой минуте матча, отличился форвард Ромарио Ибарра. Однако аргентинцы сравняли счёт уже на 12-й минуте, Лионель Месси замкнул прострел Анхеля ди Марии с фланга.

На 20-й минуте Месси вывел свою команду вперёд, отобрав мяч у защитника и пробив точно в ближнюю «девятку» ворот соперника

На 62-й Месси оформил хет-трик, перекинув мяч через вратаря ударом с линии штрафной.

Таким образом, сборная Аргентины набрала 28 очков в южноамериканской отборочной зоне и заняла третье место в турнирной таблице, получив прямую путёвку на чемпионат мира.

Также напрямую квалифицировались на мундиаль сборные Бразилии, Уругвая и Колумбии. Команда Перу, занявшая пятое место, сыграет в стыковых матчах со сборной Новой Зеландии.

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