Аршавин может завершить карьеру в 2017 году

Барнаул, , 15:34 — REGNUM Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин, выступающий за казахстанский «Кайрат», подтвердил, что может завершить игровую карьеру в 2017 году.

«Могу ли завершить игровую карьеру в этом году? Может быть, это случится. Действующий контракт заканчивается в конце года», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Он также добавил, что не определился, чем будет заниматься после завершения карьеры. Однако, по его словам, это будет связано с футболом.

Андрей Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. За это время он сыграл в 74 матчах и забил 17 голов. Его дебют за сборную состоялся 17 мая 2002 года в товарищеском матче с командой Белоруссии. Аршавин является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

В составе «Зенита» Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Суперкубка России, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

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