Российские прыгуны Лысенко и Иванюк вышли в финал на ЧМ в Лондоне

Лондон, , 15:52 — REGNUM Российские прыгуны в высоту Данил Лысенко и Илья Иванюк прошли квалификацию и вышли в финал чемпионата мира по легкой атлетике.

Для того чтобы выйти в финал, нужно выполнить норматив в 2,31 м или попасть в число 12 лучших. Лысенко со второй попытки взял высоту 2,31 м. Иванюк занял седьмое место, взяв с первой попытки отметку в 2,29 м.

Первое место в квалификации занял представитель Катара Мутаз Эсса Баршим, с первой попытки взявший 2,31 м. Финал соревнований в этом виде программы состоится 13 августа.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит с 4 по 13 августа в Лондоне. В нем принимают участие 19 российских спортсменов, выступающие в нейтральном статусе.

После допингового скандала, в котором Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), российские спортсмены допускаются к участию в соревнованиях в индивидуальном порядке.

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