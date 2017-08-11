Марокко претендует на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года

Рабат, , 15:45 — REGNUM Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) подала заявку на проведение в Марокко чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Федерация подала заявку в соответствующие комитеты ФИФА на то, чтобы провести это глобальное событие», — говорится в сообщении.

Отметим, что эта попытка станет для Марокко пятой по счету, когда страна пытается получить право организовать мундиаль. Ранее страна подавала заявки на чемпионаты мира 1994, 1998, 2006 и 2010 годов.

На проведение ЧМ-2026 также претендуют Колумбия, Великобритания, Казахстан, Турция с Азербайджаном, Австралия с Новой Зеландией. Кроме того, получена совместная заявка сразу от трех стран — США, Канады и Мексики.

В январе 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что организация приняла решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд. Таким образом, чемпионат мира 2026 года впервые пройдет по новому регламенту.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России. Мировое первенство 2022 года состоится в Катаре.

Читайте ранее в этом сюжете: США, Канада и Мексика планируют принять ЧМ-2026 по футболу

Читайте развитие сюжета: Инфантино: ЧМ-2026 могут принять 3-4 страны