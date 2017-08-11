Бывший игрок «Зенита» Панов вступил во «Фратрию»

Москва, , 14:16 — REGNUM Бывший футболист «Зенита» Александр Панов вступил в фанатское объединение московского «Спартака» «Фратрию». Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Теперь я друг «Фратрии», — говорится в сообщении.

Отметим, что бывший футболист Панов является воспитанником «Зенита», а также известным болельщиком московского «Спартака».

Как сообщало, что после матча 4-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» (1:5) Александр Панов подвергся нападению фанатов команды из Санкт-Петербурга.

Причиной агрессивных действий фанатов стало то, что Панов обещал прогуляться в Санкт-Петербурге в шарфе «Спартака», а затем выполнил свое обещание. При этом до матча он заявлял, что ему нечего бояться и что люди относятся к этому вполне адекватно.

После инцидента Панов написал, что желает «Зениту» выиграть все матчи в Лиге Европы, а также хорошо выступить в чемпионат России и «занять должное место».

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