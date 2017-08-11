Петр Чех сыграл в хоккей и пропустил три шайбы

Брно, Чехия, , 13:51 — REGNUM Вратарь футбольного клуба «Арсенал» Петр Чех вышел на лед в хоккейном матче, посвящённом чешскому хоккеисту Мартину Гавлату. Об этом сообщает Daily Mail.

Игра прошла в чешском городе Брно. Футболист играл в качестве хоккейного вратаря в первом периоде. В начале матча он продемонстрировал хорошую реакцию и сумел отразить несколько бросков. Однако это не спасло его команду от трех пропущенных шайб.

«Я пообещал «Арсеналу», что вернусь в расположение клуба сразу после этого матча. Утром я тренировался с командой, так что это совсем короткая поездка. Один период на льду — для меня это хорошее упражнение, большой и очень приятный опыт», — приводит издание слова вратаря.

Отметим, что 11 августа «Арсеналу» предстоит встретиться с «Лестер Сити» в рамках розыгрыша английской Премьер-лиги.

Напомним, чешский голкипер Петр Чех перешел в «Арсенал» в 2015 году из другого лондонского клуба — «Челси». За свою карьеру он четыре раза выиграл чемпионат Англии и четыре раза — Кубок Англии, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы.