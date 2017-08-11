«Ливерпуль» отказался продавать Коутинью

Ливерпуль, Великобритания, , 13:24 — REGNUM Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутинью останется в команде и не будет переходить в другой клуб во время летнего трансферного окна. Об этом говорится на официальном сайте «мерсисайдцев».

Руководство команды отказалось продавать футболиста, которым интересовались многие европейские клубы.

«Мы хотим внести ясность относительно нашей позиции по возможному трансферу Филиппе Коутинью. Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения по Филиппе приниматься и рассматривать не будут», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Коутинью останется игроком «Ливерпуля» после закрытия летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что интерес к бразильскому полузащитнику проявляла испанская «Барселона».

Коутинью перешел в «Ливерпуль» в 2013 году из миланского «Интера». За время, проведенное в клубе, он сыграл в 160 матчах и забил 34 гола.