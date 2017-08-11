«Арсенал» предложил Алексису Санчесу рекордную зарплату

Лондон, , 11:05 — REGNUM Чилийский нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может стать самым высокооплачиваемым игроком английской премьер-лиги. Об этом 11 августа сообщает Daily Mail.

По информации издания, «Арсенал» предложил Санчесу зарплату в размере £ 300 тыс. в неделю. В настоящее время 28-летний игрок зарабатывает в английском клубе £ 140 тыс. в неделю. Контракт футболиста с клубом заканчивается летом 2018 года.

На данный момент список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии возглавляет полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Его оклад составляет £ 290 тыс. в неделю.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуются такие клубы, как «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Бавария».

Алексис Санчес перешел в «Арсенал» в 2014 году из испанской «Барселоны». В составе «канониров» он провел 140 матчей, в которых забил 69 голов.

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