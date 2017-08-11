«Слишком большая голова»: «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Иско

Манчестер, Великобритания, , 10:42 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» отказался от покупки испанского полузащитника Иско из-за размеров его головы. Об этом сообщает ESPN.

«Манчестер Юнайтед» собирался приобрести Иско в 2013 году, когда тот играл в составе испанского клуба «Малага». По информации издания, «красные дьяволы» отказались от трансфера футболиста из-за непропорциональных размеров его головы.

Сообщается также, что селекционеры английского клуба после просмотра полузащитника отметили, что он не достаточно быстр и его голова слишком большая для его тела.

Напомним, что Иско является воспитанником «Валенсии». В 2011 году он перешел в «Малагу», в составе которой провел два сезона.

В 2013 году Иско из «Малаги» перебрался в мадридский «Реал», где провел уже четыре сезона. В составе «Реала» он сыграл в 190 матчах и забил 33 гола. Он также стал чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, а также трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в матче за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» (2:1), который прошел 8 августа, Иско забил победный гол и был признан лучшим игроком встречи.

Читайте ранее в этом сюжете: «МЮ» уступил «Реалу» в равной борьбе