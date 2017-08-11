Свитолина победила Винус Уильямс на турнире в Торонто

Торонто, Канада, , 10:09 — REGNUM Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над американкой Винус Уильямс в матче в третьего круга турнира в Торонто.

Матч, продолжавшийся 1 час 1 минуту, завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу Свитолиной. Украинка пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 7 брейк-поинтов. На счету Уильямс четыре эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк.

Таким образом, Свитолина вышла четвертьфинал турнира Свитолина, где встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

В других четвертьфинальных противостояниях Каролина Плишкова встретится с Каролина Возняцки, Слоан Стивенс — с Люси Шафаржовой, а Симона Халеп — с Каролин Гарсией.

Торонто-2017. Третий круг.

Элина Свитолина (Украина, 5) — Винус Уильямс (США, 9) — 6:2, 6:1

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