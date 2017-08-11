Надаль сенсационно проиграл Шаповалову в Монреале

Монреаль, Канада, , 09:46 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл представителю Канады Денису Шаповалову в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монреале.

Матч, продолжавшийся 2 часа 47 минут, завершился победой Шаповалова со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:4). Поражение первой ракетки турнира стало главной сенсацией соревнований в Канаде.

Надаль два раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта. На счету Шаповалова 9 эйсов, 7 ошибок и 9 реализованных брейков.

Таким образом, Денис Шаповалов, играющий на турнире благодаря специальному приглашению от организаторов, вышел в четвертьфинал, где встретится с французским теннисистом Адрианом Маннарино.

Монреаль-2017. Третий круг.

Денис Шаповалов (Канада) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:4)

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