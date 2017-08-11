Потасовки между Мамаевым и Родолфо не было

Грозный, , 08:13 — REGNUM Информация СМИ о том, что в перерыве встречи «Ахмат» — «Краснодар» в подтрибунном помещении произошла потасовка между Родолфо и Павлом Мамаевым, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

«Никакой потасовки (между футболистами) не было, — рассказали в пресс — службе. — Уходя на перерыв, игроки на высоких тонах продолжили выяснять отношения из-за ситуации, которую на поле спровоцировал Мамаев».

Отмечается, что после игры футболист «Краснодара» Мамаев извинился перед защитником грозненского клуба Родолфо за стычку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа «Ахмат» на своем поле уступил «Краснодару» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 2:3.

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