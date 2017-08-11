«Боруссия» отстранила форварда, которым интересуется «Барселона»

Дортмунд, Германия, , 06:55 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» временно отстранила от тренировок нападающего Усмана Дембеле. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Причиной отстранения послужило поведение футболиста, который не явился на тренировку команды, начавшей подготовку к матчу Кубка Германии против «Рилазингена».

"Дембеле пропустил сегодня тренировку команды намеренно. После консультации с главным тренером было принято решение отстранить игрока от тренировок, а также от участия в матче в эти выходные», — заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

Ранее сообщалось, что 20-летним французским нападающим интересуется испанская «Барселона», которая готова заплатить за форварда €70 млн. При этом генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке считает, что для приобретения Дембеле будет недостаточно суммы в €100 млн.

Напомним, Дембеле перешел в «Боруссию» в 2016 году из французского «Ренна». В прошлом сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 21 голевую передачу.

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