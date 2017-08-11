Российская прыгунья в высоту победила в квалификации на ЧМ в Лондоне

Лондон, , 06:27 — REGNUM Российская спортсменка Мария Ласицкене выиграла квалификацию по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике и вышла в финал соревнований.

Ласицкене стала сильнейшей на предварительной стадии. Она с первой попытки взяла высоту 1,92 метра. Всего квалификацию прошли 11 спортсменок. Другая представительница России Ирина Гордеева отбор не прошла, она показала 16-й результат — 1,89 метра.

Медали в данной дисциплине будут разыграны 12 августа.

Напомним, Мария Ласицкене является действующей чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году на чемпионате мира, проходившем в Пекине, Ласицкене заняла первое место, взяв высоту 2,01 метра.

Напомним, российские легкоатлеты выступают на чемпионате мира в статусе нейтральных спортсменов. Им запрещено демонстрировать национальную символику и исполнять национальный гимн.

Это произошло после допингового скандала, в котором Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит с 4 по 13 августа в Лондоне. В нем принимают участие 19 российских спортсменов, имеющие индивидуальный допуск к участию в соревнованиях.

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