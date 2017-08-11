«Краснодар» вырвал победу у «Ахмата» на последней минуте

Грозный, , 06:05 — REGNUM В Грозном прошел заключительный матч 5-го тура российской футбольной премьер-лиги. Местный «Ахмат» принимал на своем поле «Краснодар» и уступил со счетом 2:3.

На протяжении матча гости дважды выходили вперед благодаря голам Александра Мартыновича на 53-й минуте и Виктора Классона на 76-й минуте.

Однако оба раза грозненцам удавалось отыгрываться. На 73-й минуте это сделал бразильский полузащитник Исмаэл, а на 90-й минуте встречи счет сравнял Антон Швец.

Тем не менее, футболисты «Краснодара» смогли вырвать победу в компенсированное время. На второй добавленной минуте красивый гол забил нападающий краснодарцев Иван Игнатьев.

После этого матча «Краснодар» набрал 10 очков и занимает 3-е место. На счету «Ахмата» 9 очков, клуб расположился на 7-й строчке в турнирной таблице.