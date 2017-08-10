Поле «Зенит-Арены» ждёт решения FIFA по демонтажу

Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Поле стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове ждёт решения FIFA. Об этом сегодня, 10 августа, заявил вице-губернатор города Игорь Албин.

По словам Албина, пока судьба поля находится «в стадии обсуждения», и власти рассматривают все возможные варианты, так как демонтаж поля необходимо совершать одновременно с монтажом медиацентра к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Поскольку требования к Кубку конфедераций и Чемпионату мира отличаются, мы сталкиваемся с проблемой: ещё нет технического задания на проектирование временной инфраструктуры. Она будет, может быть, несущественно, но другая. Поэтому мы привязаны к решению наших партнёров в FIFA», — сообщил Албин на своем канале в Telegram.

Как писало ИА REGNUM, во время матча между «Зенитом» и «Спартаком» полил дождь, футболистам пришлось играть в лужах. Однако президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил журналистам, что немедленной замены поле не требует, новый газон появится не ранее октября. В качестве примера он привел «Альянц Арену» в Германии, где поле меняют четыре раза в год.

У поля на стадионе на Крестовском острове проблемы возникли практически сразу: сначала комиссия FIFA обнаружила там вибрацию, семикратно превышающую допустимую. Однако городские власти заявили, что никаких стандартов по вибрации в мире не существует. Тем не менее, они привели поле в порядок, взяв за основу уровень вибрации на старом стадионе «Петровский».

И все же «Зениту» не понравилось поле после первых матчей на новом стадионе и, по решению тренера Мирчи Луческу, команда вновь перебралась на «Петровский». Тогда тренер обвинил в том числе и качество поля в неутешительных результатах сине-бело-голубых.

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На газон новой арены пожаловался даже глава «Газпрома» Алексей Миллер, за что получил от Игоря Албина «шпильку» в свой адрес: вице-губернатор заметил, что не видел Миллера в бутсах на стадионе. В итоге, 20 мая, незадолго до старта Кубка конфедераций, было принято решение полностью сменить газон на стадионе, так что матчи турнира прошли на новом поле.

Напомним, что выкатное поле, наряду с раздвижной крышей, было одной из «изюминок» нового стадиона на Крестовском острове. Сложностью этих конструкций объяснялось многократное удорожание спортивной арены. Выкатное поле должно было обеспечить проведение на стадионе массовых концертных или выставочных мероприятий без угрозы футбольному газону.

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К слову, сегодня Санкт-Петербургский городской суд оставил под арестом одного из проектировщиков «Зенит-Арены», которого, впрочем, обвиняют в распространении детской порнографии.

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