Неймар отговорил соотечественника от перехода в «Спартак»

Москва, , 13:03 — REGNUM Бразильский футболист Неймар посоветовал своему соотечественнику Луану, играющему за «Гремио», не переходить в московский «Спартак». Об этом сообщает портал Gaucha.

Неймар и Луан вместе играли за сборную Бразилии и стали олимпийскими чемпионами на домашних играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Против переезда нападающего в Россию также высказался и другой бразилец, выступавший за олимпийскую команду, Габриэль Жезус, ныне играющий за «Манчестер Сити».

Также сообщается, что против перехода выступает и агент футболиста.

Ранее сообщалось, что Луан согласился на переход в «Спартак» и что трансфер футболиста согласован обеими сторонами. Кроме «Спартака», футболистом интересуются в итальянской «Сампдории».

Луан является воспитанником бразильского футбольного клуба «Гремио». Его дебют за основную команду состоялся в 2014 году. За время, проведенное в клубе, форвард сыграл в 117 матчах и забил 32 мяча.

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