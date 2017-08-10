«Главное — стабильность»: Россия осталась на 62-м месте в рейтинге ФИФА

Москва, , 12:06 — REGNUM Сборная России по футболу занимает 62-е место в рейтинге ФИФА. Об этом говорится на сайте организации, которая 10 августа опубликовала обновленный список.

Российская национальная команда сохранила свои позиции, расположившись в рейтинге между Панамой и Албанией. Как и месяц назад, главная футбольная сборная страны заняла 62-е место, набрав 590 рейтинговых баллов.

Возглавляет рейтинг сборная Бразилии, которая поднялась со второго на первое место, в ее активе 1604 очка. Сборная Германии, на счету которой 1549 балов, опустилась на второе место. Замыкает тройку лидеров Аргентина с 1399 очками.

В десятку лучших сборных мира также вошли команды Швейцарии, Польши, Португалии, Чили, Колумбии, Бельгии и Франции.

Напомним, Россия не участвует в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, поскольку является страной-хозяйкой предстоящего мундиаля. Российская команда готовится к соревнованиям, проводя товарищеские матчи.

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