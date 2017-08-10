Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира в Торонто

Торонто, Канада, , 11:31 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась в третий круг турнира WTA в Торонто. В матче второго круга она одержала победу над представительницей Великобритании Йоханной Контой. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 25 минут, завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Конта, посеянная на турнире под 7-м номером, имела преимущество в первых двух сетах. Но если в первой партии британка сумела взять верх, то во втором сете Макарова сумела выровнять игру.

Российская теннисистка отыграла два матчбола во второй партии, а в третьем сете сумела дожать британскую спортсменку.

Макарова сделала три эйса и допустила шесть двойных ошибок. Конта девять раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Обе спортсменки реализовали по 4 брейк-пойнта за матч. В третьем круге турнира Макарова встретится с представительницей Чехии Люси Шафаржовой. Матч состоится 10 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Екатерина Макарова стала победительницей турнира в Вашингтоне. В финале она обыграла немку Юлию Гергес.

Торонто-2017. Женщины. 2-й круг

Екатерина Макарова (Россия) — Йоханна Конта (Великобритания, 7) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3

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