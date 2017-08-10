Яо Мин возглавил первую в Китае Академию баскетбола

Пекин, , 09:32 — REGNUM В Шанхае состоялась торжественная церемония, посвященная основанию первой в КНР Академии баскетбола, которая была создана при поддержке Китайской баскетбольной ассоциации и Шанхайского университета физической культуры.

Новое образовательное учреждение возглавит всемирно известный баскетболист Яо Мин, ранее выступавший в NBA — его кандидатура была единогласно одобрена членами учебного совета академии, пишет «Сина синьвэнь».

Первый набор студентов будет осуществлен в 2018 году. Ежегодно академия будет выпускать до 30 профессиональных игроков в баскетбол. Кроме того, в стенах академии будут получать образование будущие тренеры и баскетбольные судьи.

Руководство академии намерено создать исследовательский центр, который сосредоточится на изучении баскетбола и спортивных технологий, что позволит КНР стать одной из ведущих «баскетбольных держав».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, американские бизнесмены Тильман Фертитта, Джим Макинглейв и самый известный китайский баскетболист Яо Мин выразили заинтересованность в приобретении баскетбольного клуба Houston Rockets, который был выставлен на продажу его действующим владельцем Лесли Александром.

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