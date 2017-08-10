Калачев забил за «Ростов» первый гол за три года

Ростов-на-Дону, , 08:31 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Тимофей Калачев забил гол впервые с 2014 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

В матче 5-го тура российской Премьер-лиги против московского «Динамо» Калачев реализовал пенальти на 19-й минуте, назначенный за снос полузащитника ростовчан Хорена Байрамяна.

Этот гол стал единственным в матче. А для белорусского полузащитник «Ростова» он стал первым за три года. В последний раз Калачев отличался за свою команду в матче против краснодарской «Кубани» (2:2) 8 августа 2014 года.

После этого он не мог отличиться на протяжении 94 официальных матчей за «Ростов» во всех турнирах, включая чемпионат и Кубок России, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, в матче 5-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» с минимальным счетом обыграл московское «Динамо» — 1:0.

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