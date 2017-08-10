Во время матча «Рубин»-«Локомотив» умер болельщик

Казань, , 08:03 — REGNUM В Казани во время матча 5-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Локомотивом» умер болельщик. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Сообщается, что 60-летнему болельщику «Рубина» Вячеславу Грицкову стало плохо на трибуне. Врачи оказали ему экстренную помощь, но спасти мужчину не удалось.

«ФК «Рубин» глубоко скорбит в связи с трагедией и выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни болельщика нашего клуба. Наша рубиновая семья понесла тяжелую утрату», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, матч 5-го тура российской премьер-лиги между «Рубином» и «Локомотивом» завершился со счетом 1:1.

«Рубин», играя в меньшинстве после удаления Жонатаса, открыл счет. Мяч с пенальти забил Рифат Жемалетдинов. Однако удержать преимущество казанцы не смогли. В компенсированное время Соломон Кверквелия сравнял счет.

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