«Ростов» одержал минимальную победу над «Динамо»

Ростов-на-Дону, , 21:56 — REGNUM «Ростов» и «Динамо» сыграли матч 5-го тура РФПЛ на стадионе «Олимп-2». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На 19-й минуте белорусский атакующий крайний полузащитник Тимофей Калачев открыл счет и забил свой первый мяч в сезоне ударом с пенальти — 1:0.

Статистика матча («Ростов» / «Динамо»)

Удары 10/7

Удары в створ 5/2

Владение 48%/52%

Фолы 15/12

Благодаря минимальной победе «Ростов» поднялся на 3-е место, набрав 10 очков. «Динамо» опустилось на 11-ю строчку с 4 очками.

Составы на матч:

«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Паршивлюк, Ингасон, Мевля, Калачев, Зуев, Могилевец, Байрамян, Гацкан, Дядун.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Терехов, Шунич, Панченко, Зотов, Сов, Катрич, Ташаев, Вандесон.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Сов — 11, Гацкан — 15, Терехов — 17, Катрич — 21, Байрамян — 21, Ингасон — 26, Паршивлюк — 56.

Голы: Калачев (пен) 19 — 1:0.