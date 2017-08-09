Алан Дзагоев принес ЦСКА победу над «Тосно»

Санкт-Петербург, , 21:54 — REGNUM «Тосно» и ЦСКА сыграли матч 5-го тура РФПЛ на стадионе «Петровский». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «гостей».

В начале второго тайма нигерийский форвард Аарон Оланаре открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 0:1. Ассист на свой счет записал Федор Чалов.

Через 7 минут российский форвард Антон Заболотный сравнял счет ударом головы после заброса в штрафную Вагиза Галиулина — 1:1.

На 62-й минуте атакующий полузащитник сборной России Алан Дзагоев вывел ЦСКА вперед мощным ударом в дальний угол после великолепной скидки «спиной» Марио Фернандеса — 1:2.

Статистика матча («Тосно» / «ЦСКА»)

Удары 13/11

Удары в створ 4/5

Владение 47%/53%

Фолы 9/19

ЦСКА поднялся на 5-е место с 9 очками. «Тосно» остался на 12-й строчке с 3 очками.

Составы на матч:

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дугалич, Чернов, Абазов, Карницкий, Роша, Марков, Заболотный, Галиулин, Казаев.

ЦСКА: Помазун, Березуцкий, Игнашевич, Васин, Фернандес, Набабкин, Натхо, Головин, Оланаре, Миланов, Чалов.

Главный арбитр матча: Владимир Москалев

Предупреждения: Васин — 86.

Голы: Оланаре 49 — 0:1, Заболотный 56 — 1:1, Дзагоев 62 — 1:2.