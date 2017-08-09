«Спартак» уверенно обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:0

Москва, , 21:26 — REGNUM 9 августа на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 5-го тура РФПЛ между командами «Спартак» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».

На 20-й минуте голландский вингер Квинси Промес открыл счет после паса на пустые Марио Пашалича — 1:0.

В конце матча форвард сборной Кабо-Верде Зе Луиш удвоил преимущество москвичей — 2:0.

Статистика матча («Спартак"/ «Арсенал»)

Удары 12/4

Удары в створ 6/2

Владение 55%/45%

Фолы 7/20

«Спартак» набрав 8 очков и поднялся на 6-е место. «Арсенал» остался на 14-й позиции с 3-мя очками.

Составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Петкович, Ташчи, Джикия, Тигиев, Ананидзе, Промес, Самедов, Тимофеев, Пашалич, Зе Луиш.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Александров, Берхамов, Ткачев, Чаушич, Максимов, Шевченко, Джорджевич.

Главный арбитр матча: Сергей Куликов.

Предупреждения: Тигиев — 24, Альварес — 45, Самедов — 64, Денисов — 75, Беляев — 90+4.

Голы: Промес 20 — 1:0, Зе Луиш 84 — 2:0.