«Спартак» уверенно обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:0

Москва, 9 августа 2017, 21:26 — REGNUM 9 августа на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 5-го тура РФПЛ между командами «Спартак» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».
На 20-й минуте голландский вингер Квинси Промес открыл счет после паса на пустые Марио Пашалича — 1:0.
В конце матча форвард сборной Кабо-Верде Зе Луиш удвоил преимущество москвичей — 2:0.
Статистика матча («Спартак"/ «Арсенал»)
Удары 12/4
Удары в створ 6/2
Владение 55%/45%
Фолы 7/20
«Спартак» набрав 8 очков и поднялся на 6-е место. «Арсенал» остался на 14-й позиции с 3-мя очками.
Составы на матч:
«Спартак»: Селихов, Петкович, Ташчи, Джикия, Тигиев, Ананидзе, Промес, Самедов, Тимофеев, Пашалич, Зе Луиш.
«Арсенал»: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Александров, Берхамов, Ткачев, Чаушич, Максимов, Шевченко, Джорджевич.
Главный арбитр матча: Сергей Куликов.
Предупреждения: Тигиев — 24, Альварес — 45, Самедов — 64, Денисов — 75, Беляев — 90+4.
Голы: Промес 20 — 1:0, Зе Луиш 84 — 2:0.