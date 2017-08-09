«Томь» одержала четвертую победу кряду

Томск, , 16:53 — REGNUM «Томь» и «Вольгарь» на стадионе «Труд» сыграли 7-й тур ФНЛ. Матч завершился результативной победой хозяев поля со счетом 2:1.

Российский форвард Анзор Саная на 17-й минуте сумел открыть счет, замкнув заброс из-за пределов штрафной — 1:0.

Через 7 минут хорватский защитник боснийского происхождения Анте Пульич удвоил преимущество хозяев ударом головы после розыгрыша углового — 2:0.

На 36-й минуте 23-летний вингер Алексей Сутормин сократил отставание в счете — 2:1.

Статистика матча («Томь"/"Волгарь»)

Удары 5/13

Удары в створ 3/5

Владение 56%/44%

Победа обеспечила «Томи» 6-е место в турнирной таблице, «Волгарь» остался в зоне, дающей право играть в стыковых матчах за место в РФПЛ с 13-ю очками.

Составы на матч:

«Томь»: Мелихов, Иванов, Микуцкис, Пульич, Сасин, Соболев, Саная, Деобальд, Войдель, Макуров, Гирдвайнис.

«Волгарь»: Бучнев, Плиев, Кабутов, Таказов, Калинин, Жабкин, Шалаев, Сутормин, Дышеков, Акбашев, Степанов.

Удаления: Саная — 50, Таказов — 51.

Голы: Саная 17 — 1:0, Пульич 24 — 2:0, Сутормин 36 — 2:1.