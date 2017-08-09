«Сибирь» уверенно обыграла «Кубань»

Новосибирск, , 16:51 — REGNUM Матч 7-го тура второго по силе дивизиона России (ФНЛ) на стадионе «Спартак» между командами «Сибирь» и «Кубань» завершился уверенной победой со счетом 2:0.

На 64-й минте российский форвард Виталий Галыш открыл счет — 1:0.

Через 19 минут правый защитник Руслан Магаль установил окончательный счет в матче — 2:0.

Статистика матча («Сибирь"/"Кубань»)

Удары 12/5

Удары в створ 6/1

Владение 46%/54%

Благодаря победе «Сибирь» поднялась на 8-е место, набрав 10 очков. «Кубань» осталась на 12-й строчке с 8-ю очками.

Составы на матч:

«Сибирь»: Цыган, Аравин, Плопа, Цховребов, Беляев, Андреев, Дегтярев, Мищенко, Чеботару, Магаль, Галыш.

«Кубань»: Дюпин, Пономарев, Алейкин, Маляров, Обухов, Смирнов, Бендзь, Бугаев, Коновалов, Лобкарев, Каусаров.

Удаления: Коновалов — 60.

Голы: Галыш 64 — 1:0, Магаль 85 — 2:0.