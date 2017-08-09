Путин в Сочи наградил победителя турнира по самбо

Москва, , 14:32 — REGNUM Сегодня, 9 августа, президент РФ Владимир Путин посетил восьмой международный турнир по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70» в Сочи и наградил одного из победителей турнира пятикратного чемпиона мира по боевому самбо Вячеслава Василевского. Передает «1 Канал».

Путин поздравил каждого из бойцов в обеих командах — команду России и главного ее соперника — команду Бразилии. Спортсмены сделали фото с главой государства.

«Мы сегодня увидели здесь крутых парней. Спортсмены продемонстрировали разнообразную ударную технику и блестящие броски. Но самое главное, они продемонстрировали мужество, характер, дерзость», — заявил Путин.

Турнир проходил по системе сборная России против сборной мира. Российские самбисты победили со счетом 7:3.

В Сочи за титул сильнейших боролись самбисты из России, США, Бразилии, Франции, Польши.

Вместе с Владимиром Путиным, который посещает это спортивное мероприятие ежегодно, за ходом поединков наблюдали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Абхазии Рауль Хаджимба, а также знаменитые российские хоккеисты Александр Овечкин, Павел Буре, Евгений Малкин и другие.

Напомним, чемпионат мира в 2017 году также пройдет в Сочи в ноябре. Заявки подали уже больше 90 стран.

Справка ИА REGNUM :

«Плотформа S-70» — больше, чем спортивный турнир. Каждый раз организаторы посвящают его знаковым для России событиям. В этом году главной темой стали военные победы нашей страны: от Ледового побоища до Великой Отечественной и борьбе с международным терроризмом в Сирии.