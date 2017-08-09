Российские спортсмены стали чемпионами мира по пляжному теннису

Рим, , 08:50 — REGNUM Российские спортсмены Людмила Никоян и Николай Гурьев стали чемпионами мира в смешанном парном разряде на чемпионате мира по пляжному теннису в Италии.

В четвертьфинале российская пара переиграли своих соотечественников Ирину Глимакову и Никиту Бурмакина. В полуфинале спортсмены обыграли итальянцев Джулию Курци и Денниса Валмори со счётом 6:1, 7:5.

В финальном поединке соперниками российского дуэта стали Мараика Биглмайер (Германия) и Энтоми Рамос (Испания). В первом сете россияне уступили со счётом 3:6, однако собрались и взяли два следующих — 7:6, 10:8, став победителями турнира и увезя из Италии золотые медали.

Напомним, титул в миксте второй год подряд выигрывают российские спортсмены, в 2016 году победителями турнира стали Дарья Чуракова и Никита Бурмакин.