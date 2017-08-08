«МЮ» уступил «Реалу» в равной борьбе

Скопье, 8 августа 2017, 23:41 — REGNUM «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед» сыграли матч за Суперкубок УЕФА на стадионе «Национальная арена Филиппа II Македонского». Матч завершился победой «сливочных» со счетом 2:1.
На 24-й минуте опорный полузащитник сборной Бразилии Каземиро замкнул прострел Дани Карвахаля с правого фланга и открыл счет в матче — 1:0.
В начале второго тайма испанский вингер Иско удвоил преимущество мадридского клуба после великолепной разыгровки с Гаретом Бейлом — 2:0.
Через 10 минут лидер сборной Бельгии Ромелу Лукаку сократил отставание в счете, добив мяч в пустые ворота после пушечного удара Неманьи Матича — 2:1.
Статистика матча («Реал Мадрид» / «Манчестер Юнайтед»)
Удары 14/11
Удары в створ 6/7
Владение 59%/41%
Фолы 10/16
Составы на матч:
«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Бензема, Бейл, Иско.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Дармиан, Погба, Лингард, Эррера, Мхитарян, Матич, Валенсия, Лукаку.
Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.
Предупреждения: Лингард — 42, Карвахаль — 84, Рамос — 86, Рашфорд — 90+4.
Голы: Каземиро 24 — 1:0, Иско 52 — 2:0, Лукаку 62 — 2:1.