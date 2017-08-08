«Амкар» набрал первое очко в чемпионате России

Пермь, , 20:08 — REGNUM Пермский «Амкар» на своем поле сыграл вничью с клубом «Уфа» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счётом 0:0.

На 17-й минуте «Амкар» имел шанс открыть счет в матче. Однако австрийский форвард пермяков Дарко Бодул не сумел реализовать пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой игрока «Уфы» Сильвестра Игбуна. Нападающий, исполняя удар, попал в штангу, после чего мяч отскочил в поле.

Таким образом, «Амкар» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. За пять туров подопечные Гаджи Гаджиева набрали всего одно очко, при этом не забив ни одного гола и пропустив шесть мячей.

В следующем туре «Амкар» сыграет на выезде с «Краснодаром», а затем примет у себя на поле санкт-петербургский «Зенит».

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